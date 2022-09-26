الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
٠٣:٤٥:٣٨ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 26 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.6396.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9456

دينار كويتي 12.1144

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.0886

فرنك سويسري 3.8189

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أسعار العملات البنك المركزي الدولار الأمريكي سعر الريال عملات أجنبية

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