أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 26 من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.6396.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9456
دينار كويتي 12.1144
ريال عماني 9.7390
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.0886
فرنك سويسري 3.8189
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