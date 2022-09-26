“المسند”: المناطق الشمالية ودّعت الأربعينات المئوية في درجات حرارة

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أعلن خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، أنه يستطيع القول إن المناطق الشمالية من المملكة، ودعت الأربعينات المئوية حتى إبريل القادم.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم يشهد آذان الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة والمدينة في وقت واحد، وأن هذا التشابه يستمر في المغرب والعشاء لعدة أيام.

مفارقات عن اليوم الوطني الـ 92

وأشار إلى أن اليوم الوطني للمملكة والذي يأتي دائمًا في 23 من سبتمبر، وأن هذا يتزامن مع حلول الشمس ببرج الميزان وأول السنة الهجرية الشمسية، وهو أيضاً موعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء في هجرته من مكة إلى المدينة.

الطقس الآن.. أمطار متوسطة على المرتفعات

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا مع رطوبة محسوسة على معظم أنحاء المملكة، مبينًا أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.

وأوضح في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

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