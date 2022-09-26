يربط 10 موانئ عالمية.. إضافة خط ملاحي جديد في ميناء جدة الإسلامي

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​أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الإثنين عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي بـ 10 موانئ عالمية.

جاء ذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بأسوق المملكة، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.

الربط الملاحي

وسيعزز الخط الجديد الجودة في الأداء والكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين بتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

ويربط الخط الملاحي الجديد بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ “كولمبو، نهافا شيفا، موندرا، صلالة، ميناء الملك عبدالله، فالنسيا، فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب”.

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وتتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسة بطاقة استيعابية تعادل 14,000 حاوية قياسية لكل سفينة، ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر المقبل وأول سفينة من أوروبا إلى جدة في 26 أكتوبر 2022م.

أهمية ميناء جدة

يكتسب ميناء جدة الإسلامي أهميته من مميزاتٍ عديدة جعلته أحد أهم موانئ المنطقة والعالم، فهو يحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر والميناء المحوري الأول في المنطقة.

كما يعد ميناء جدة الأول لصادرات المملكة ووارداتها، وقد جاء الميناء في المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021م الذي يصدر عن البنك الدولي.