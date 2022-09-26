«الصحة»: هذا هو الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنفوجرافًا يوضح الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو لدى الأطفال حتى يحقق الاستفادة المرجوة منه.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة إنه عند استخدام بخاخ الربو لدى الأطفال يجب التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح.

وأضافت الوزارة أن الخطوة الثانية هي رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء من أجل البدء في تشغيل البخاخ.

الغذاء والدواء

وفي وقت سابق، شارك حساب هيئة الغذاء والدواء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، توضح الخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو، وهي:

1- رجّ البخاخ أكثر من مرة.

2- إزالة الغطاء والتأكد من نظافة الفتحة.

3- أخذ شهيق مطول بدون البخاخ.

4- إخراج النفس عبر الزفير.

5- حمل البخاخ بشكل رأسي.

6- وضع البخاخ في الفم وبداية الاستنشاق مع الضغط مرة واحدة.

7- إكمال الاستنشاق ببطء.

8- حبس النفس من 5 إلى 10 ثوان.

9- إخراج الهواء ببطء.

10- المضمضة بالماء جيدًا بعد الاستخدام.

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