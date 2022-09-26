الرئيس التنفيذي لـ”جودة الحياة”: الرياض مرشحة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم

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قال الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر: إن منطقة الرياض الأقرب في تصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة في العالم.

الرياض ضمن أفضل 40 مدينة اقتصادية بالعالم

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مدينة الرياض هي ضمن أفضل 40 مدينة اقتصادية على مستوى العالم.

وأكد أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتابع ويخطط مع مختلف الجهات الحكومية ويشرف على أن تكون الرياض من أفضل عشرة مدن اقتصادية عالميًا.

وأشار إلى أهمية العاصمة في جميع دول العالم، وأن فرنسا مثلًا قائمة على باريس، وبريطانيا قائمة على لندن، والولايات المتحدة ترتكز على واشنطن ونيويورك، والصين على بكين، وروسيا على موسكو، وأنه بلا شك أن العاصمة هي العاصمة وهي الأكبر في عدد السكان، وهي مقر الحكومة ومركز صناعة القرار، ومحل تواجد السفارات والقنصليات والشركات العالمية.

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. انطلاق أعمال معرض «مشاريع مدن متميزة» والمنتدى المصاحب له في الرياض

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – دشن وزير السياحة وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير النقل والخدمات فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين”.

ويقام المعرض في الرياض من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويُصاحبه إقامة منتدى بعنوان “آثار برنامج التحوّل الوطني على مُدن المملكة.