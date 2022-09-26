بشكل مفاجئ.. واتساب يقرر إيقاف التطبيق على هذه الهواتف

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلة السريعة “واتساب”؛ عن أن استخدام التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويخطط التطبيق الأكثر شهرة في العالم للتراسل السريع؛ لإلغاء دعم الإصدارات الأقدم من iOS وAndroid، لذلك إذا كان جهازك قادرًا على الترقية يجب عليك اتخاذ هذه الخطوة:

ـ نظام أندرويد، فأنت تحتاج إلى أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق.

ـ آيفون تحتاج تحديث iOS 12 على الأقل لمتابعة استخدام واتساب، ومن الأجهزة التي سيتوقف عليها التطبيق هما ايفون 5 وايفون 5C.

سيتوقف تطبيق خدمة المراسلة الشهيرة واتساب عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.

الأجهزة التي سيتم إيقافها:

في حالة iPhone

يسحب WhatsApp من iOS 10 و iOS 11.

وعلى نظام أندرويد

في الوقت الحالي تحتاج إلى Android 4.1 على الأقل – ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التخلص من ذلك أيضًا الشهر المقبل.

ومع توفر iOS 16 و Android 13 مؤخرًا ، فهذا يعني أن الجزء السفلي من ترتيب التحديد متقاعد.

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كما تظهر النافذة المنبثقة التحذيرية التي شاهدها WABetaInfo ، سيحدث التغيير بعد 24 أكتوبر؛ لكن يمكن لمعظم الهواتف الذكية ببساطة تحديث نظام التشغيل الخاص بها لمواصلة استخدام WhatsApp.

لكن بالنسبة لبعض الطرز لن يكون ذلك ممكنًا بسهولة، لأن الحفاظ على أمان التطبيقات يتطلب عملاً مستمرًا وتحديثات من المطورين.