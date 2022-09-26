الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزارة الزراعة تطلق خدمة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية
تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني
نتائج القبول بوظائف وزارة البيئة.. رابط الاطلاع
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
“المسند”: المناطق الشمالية ودّعت الأربعينات المئوية في درجات حرارة
«الصحة»: هذا هو الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو للأطفال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشكل مفاجئ.. واتساب يقرر إيقاف التطبيق على هذه الهواتف

بشكل مفاجئ.. واتساب يقرر إيقاف التطبيق على هذه الهواتف

بشكل مفاجئ.. واتساب يقرر إيقاف التطبيق على هذه الهواتف
٠٣:١٢:٥٣ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلة السريعة “واتساب”؛ عن أن استخدام التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويخطط التطبيق الأكثر شهرة في العالم للتراسل السريع؛ لإلغاء دعم الإصدارات الأقدم من iOS وAndroid، لذلك إذا كان جهازك قادرًا على الترقية يجب عليك اتخاذ هذه الخطوة:

ـ نظام أندرويد، فأنت تحتاج إلى أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق.

ـ آيفون تحتاج تحديث iOS 12 على الأقل لمتابعة استخدام واتساب، ومن الأجهزة التي سيتوقف عليها التطبيق هما ايفون 5 وايفون 5C.

سيتوقف تطبيق خدمة المراسلة الشهيرة واتساب عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.

الأجهزة التي سيتم إيقافها:

في حالة iPhone
يسحب WhatsApp من iOS 10 و iOS 11.

وعلى نظام أندرويد
في الوقت الحالي تحتاج إلى Android 4.1 على الأقل – ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التخلص من ذلك أيضًا الشهر المقبل.

ومع توفر iOS 16 و Android 13 مؤخرًا ، فهذا يعني أن الجزء السفلي من ترتيب التحديد متقاعد.

اقرأ أيضًا: 

واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية

كما تظهر النافذة المنبثقة التحذيرية التي شاهدها WABetaInfo ، سيحدث التغيير بعد 24 أكتوبر؛ لكن يمكن لمعظم الهواتف الذكية ببساطة تحديث نظام التشغيل الخاص بها لمواصلة استخدام WhatsApp.

لكن بالنسبة لبعض الطرز لن يكون ذلك ممكنًا بسهولة، لأن الحفاظ على أمان التطبيقات يتطلب عملاً مستمرًا وتحديثات من المطورين.

الكلمات الدلالية:
آندرويد آيفون التراسل السريع تطبيقات التواصل الاجتماعي تطبيقات الهواتف واتسآب

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. طفل يمني يترجى المتمردين الحوثيين للإفراج عن والده

شاهد.. طفل يمني يترجى المتمردين الحوثيين للإفراج عن والده

٠٩:٣٩ ص، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع

الذهب يستقر بأسواق المملكة في ختام الأسبوع

٠٥:٣٤ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
الأحد القادم.. الرئيس المصري يزور المملكة استجابةً لدعوة «خادم الحرمين»

الأحد القادم.. الرئيس المصري يزور المملكة استجابةً لدعوة «خادم الحرمين»

٠١:٤٦ ص، السبت، ٢٢ أبريل ٢٠١٧
تعرّف على أسباب «جفاف اللسان» وطُرق التعامل معه

تعرّف على أسباب «جفاف اللسان» وطُرق التعامل معه

١٠:٥٢ ص، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *