حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية آيفون.. خبير هواتف يوضح

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كشف خبير هواتف، عن حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف “آيفون”، وذلك عبر إجراء تعديل بسيط في إعدادات المتصفح Safari iOS.

وقال الخبير ” Ambre_skye” في مقطع فيديو نشره عبر “تيك توك”، إن هذا التعديل يريح المستخدمين من إغلاق علامات التبويب يدوياً من داخل التطبيق، وفق ما نقل عنه موقع “ذي صن” البريطانية.

تعيين علامات التبويب

وشرح الخبير ذلك التعديل بالقول إنه لتعيين علامات تبويب Safari على الإغلاق تلقائياً، افتح تطبيق إعدادات آيفون وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Safari، ثم قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى وانقر فوق إغلاق علامات التبويب.

وتابع الخبير، وهو أحد أشهر المرشدين التقنيين في “تيك توك”: بعد ذلك حدد من القائمة ما إذا كنت تريد إغلاق علامات التبويب بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد.

وأوصى الخبير بإغلاق علامات تبويب Safari بعد أسبوع واحد للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.

وبحسب الخبير، يمكن أن يؤدي فتح الكثير من علامات التبويب في متصفحك إلى إبطاء هاتفك المحمول لأن كل واحدة تستهلك مساحة تخزين البيانات قصيرة المدى لنظامك.

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