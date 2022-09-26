وزير الطاقة: قدراتنا الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية

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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، على أن قدرات المملكة الوطنية تنامت بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية.

وأوضح الأمير – خلال كلمة المملكة التي ألقاها في فعاليات الدورة الـ66 لـ”مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية” المنعقد في فيينا، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بالوكالة – أن قيادة المملكة تقدر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد بيئة آمنة من التهديدات النووية.

تطوير القدرات البشرية

وأضاف: أن “المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بناء “برنامج لتطوير القدرات البشرية في قطاع التقنية النووية”.

وكشف وزير الطالقة أن المملكة أسهمت بمبلغ مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة في مكافحة الأمراض حيوانية المصدر.

وبين وزير الطاقة أن المملكة تؤكد سياستها بأعلى معايير الشفافية في تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية.

ومن جهتها قالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا الدكتورة غادة والي – والتي ألقت كلمة نيابة عن أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة – إن العالم يواجه أزمات متلاحقة أبرزها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وتغير المناخ، لافتة إلى حاجة العالم لمزيد من الأمان.

وسلطت والي الضوء على مخاطر التهديدات التي تتعرض لها محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، متمنية للمؤتمر العام الوكالة مناقشات مثمرة وناجحة.

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