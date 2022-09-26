عالم فيروسات روسي: نهاية كورونا في هذا الموعد

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حدد أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين في مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بروسيا، موعد انتهاء فيروس كورونا.

وقال ألتشتاين، في حديث إلى صحيفة “إزفيستيا”، إنه ليس مستبعدًا الإعلان عن نهاية جائحة كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عالم الفيروسات الروسي: “برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر”.

وأكمل: “لكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة”.

العامل المناعي

وتابع: “سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورًا مهمًا جدًا في مسار الجائحة، لأنه حاليًا لا يمكن القول إن البشرية غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر”.

والجمعة، قام مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بتعديل تصريحه الأخير عن جائحة كورونا وأنها على وشك الانتهاء، إلى كلام جديد مغاير لما سبقه.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: “إن نهاية كورونا تلوح في الأفق.. لكنها بعيدة”.

والأسبوع الماضي؛ زف مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بشرى طيبة حسنة، تفيد بأن «نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق».

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