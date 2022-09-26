بعدما خطط للتقاعد في سن 35.. ملياردير يكشف سببًا غريبًا لاستمراره في العمل

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لا يزال الملياردير الأمريكي، مارك كوبان، البالغ من العمر 64 عامًا يمارس أعماله بنفسه كمستثمر ورجل أعمال حتى يومنا هذا؛ على الرغم من أنه قد وضع هدفًا لتقاعده منذ ما يقرب من 4 عقود وكان يبلغ من العمر حينها 25 عامًا.

كوبان الذي أكد أنه بعيد كل البعد عن الاستعداد للتراجع عن مزاولة أعماله؛ حيث تتنوع ثروته، من امتلاك فريق دالاس مافريكس من الدوري الأمريكي للمحترفين، إلى البطولة في برنامج “Shark Tank” على قناة ABC.

وكشف كوبان في حلقة أخيرة من بودكاست “Re: Thinking” أن هناك سببا لعدم تقاعده، حيث قال: “عندما كان عمري 25 عاما وكانت لدي شركتي الأولى، أردت أن أصبح ثريا، ووضعت حلما للتقاعد عند بلوغي سن الـ35، وهذا ما دفعني إلى اتخاذ القرارات”.

الانطلاقة الأولى

وتابع كوبان: “لكن بعد بيع شركتي الأولى، MicroSolutions، في عام 1990، أدركت شيئًا مهمًا، وبدا لي أن البيع والاستثمار في الشركات كأنها رياضة؛ يمكنني الاستمرار في الفوز بها لسنوات قادمة”.

وأوضح كوبان: “كل رائد أعمال يقول في الجزء الخلفي من ذهنه، أريد أن أكون رائد الأعمال الذي يغير مجرى الصناعة.. ما هو أفضل من ذلك؟”

وأشار كوبان إلى أنه لا يحتاج إلى أموال إضافية، لكنه لا يزال يشعر بالإثارة من دعم الاستثمارات الواعدة، مؤكدًا “إذا كسبت المال من الاستثمار الآن، سأعيد استثماره فقط”.

ووفقًا لـ “فوربس” فإن صافي ثروة كوبان يبلغ 4.6 مليار دولار؛ فيما يؤكد الخبراء أن التقاعد المبكر مبالغ فيه، على أي حال، وأن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 57 و66 عاماً يتقاعدون مبكرًا.

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