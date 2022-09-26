الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة
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صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة

صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة

صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة
٠١:١١:٣٧ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضربة صاروخية خلّفت عشرات العسكريين الأوكرانيين بين قتيل وجريح في دونيتسك.

وأوضحت أن ضربة صاروخية شنتها قواتها خلال اجتماع لقيادة لواء أوكراني قرب بلدة تشاسوف يار في دونيتسك، خلفت 25 قتيلاً و40 جريحًا بين أفراده.

وفي رسالة أمريكية شديدة اللهجة لروسيا والصين بشأن استخدام الأسلحة النووية، قال وزير الخارجية الأمريكي: لدى واشنطن خطة للتعامل مع هذا النوع من الأسلحة، وأنها تحذر من توسيع دائرة الحرب.

استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية على الدولة التي تستعمله وعلى الآخرين.

الحل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا هو وقف القتال

وأكد أن واشنطن مصممة على دعم أوكرانيا، مع إصرارها أيضًا على أن لا تتوسع هذه الحرب، وأنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريقة واضحة للخروج من هذه الحرب وهي وقف القتال.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية سمعت الكثير من الخطابات غير المسؤولة من بوتين لكنها تركز على أن تتصرف بمسؤولية، وأنها كانت واضحة جدًا مع الروس في السر وفي العلن وطالبتهم بوقف الحديث أو مجرد التلويح باستخدام الأسلحة النووية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا دونيستك روسيا ضربة صاروخية مقتل عسكريين

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