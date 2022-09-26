إطلاق منصّة «نسك» لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك” nusuk.sa، لتسهيل قدوم المعتمرين إلى مكة من كافة أنحاء العالم.

ووفق بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن المنصة ستكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

حزمة واسعة من الخدمات

وتقدم “نسك” حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنطلق “نسك” بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط “نسك” بالخدمات المقدمة على “روح السعودية” بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

“نسك” وأداء العمرة

وتمكن “نسك” الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

ووفق الوزارة، ستستمر منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى “نسك” في مرحلة لاحقة.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

من جانبه، قال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن منصة “نسك” تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أهمية “نسك” كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بيـن الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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