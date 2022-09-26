وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- مشغل رسومات أول.

المؤهلات و الخبرات:

– درجة الدبلوم – أساسي، مع أربع سنوات خبرة عملية في تشغيل الرسومات / البث – أساسية

المهام الوظيفية:

– تنتج مواد رسومات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر للعروض التقديمية والاستخدامات الأخرى لموظفي الجامعة المحترفين.

– تدريب الموظفين بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين فيما يتعلق برسومات الكمبيوتر حسب الحاجة، مع أداء واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب.

2- أخصائي عمليات التجارب ثاني.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في العلوم / مهندس الطب الحيوي أو ما يعادلها – أساسي، مع خبرة عام واحد في تشغيل معدات المحاكاة السريرية.

المهام الوظيفية:

– ينسق ويحضر وينظم جلسات المحاكاة، ويساعد أعضاء هيئة التدريس في إنشاء المواقف والسيناريوهات التي تحاكي تفاعلات المريض الفعلية.

ينسق التفاصيل الإدارية لمعدات معمل المهارات، مع تنسيق إجراء جلسات المحاكاة ويجهز المختبر لكل جلسة تدريب بناءً على تعليمات المعلم المسؤول عن الدورة التدريبية ذات الصلة.

* التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: (اضغط هنا).