المشترى في أقرب مسافة من الأرض اليوم.. سيرى بالعين المجردة

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كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب المشترى “عملاق نظامنا الشمسي” سيصل إلى أقرب مسافة له من الأرض اليوم الإثنين المقبل، للمرة الأولى منذ 59 عاما.

ووفق ما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية، فإنه إذا كانت السماء صافية وإلى جانب عدم وجود القمر سيكون المشترى أحد أكثر الأجرام السماوية سطوعا في سماء الليل حاليا.

رؤية المشترى بالعين المجردة

وبحسب المصدر ذاته، فإن المشترى سيبدو للعين المجردة ككتلة ضوئية ساطعة، وبواسطة منظار سيظهر الكوكب كقرص مع أقماره الأربعة الكبيرة “غانميد” و”يوروبا” و”كاليستو” و”إيوا”.

ووفق الحسابات، سيظهر المشترى عند منتصف الليل، باتجاه الأفق الجنوبي وفي الفجر سيشاهد منخفضا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

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