الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“هدف” يدعو للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من برامج التدريب والوظائف
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“هدف” يدعو للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من برامج التدريب والوظائف

“هدف” يدعو للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من برامج التدريب والوظائف

“هدف” يدعو للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من برامج التدريب والوظائف
١٢:٢٣:٠٦ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الأفراد للتسجيل في ملتقى لقاءات المدينة المنورة وحضور الأعمال والفعاليات المصاحبة والاستفادة من برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين والفرص والشواغر الوظيفية المتاحة من المنشآت المشاركة، والاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف تطوير المهارات وإكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل، وذلك من خلال الرابط .

تنظيم الملتقى المقرر انعقاده في مركز إلى 6 أكتوبر

وأوح أن تنظيم الملتقى المقرر انعقاده في مركز إلى 6 أكتوبر المقبل، يأتي بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

كما يحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.

وأضاف الملتقى سيشهد -بمشيئة الله- الذي يأتي امتداداً للقاءات احتضنتها مناطق: الرياض، جدة، الدمام، وجازان، عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.

وأشار إلى أنه  سيتم اطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني “سُبل” وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة.

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الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية برامج التدريب والوظائف برنامج هدف لقاءات المدينة

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