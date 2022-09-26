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«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة
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«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة
١٢:٢٠:٤٣ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و115 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في ارتفاع كبير بالإصابات عن أمس.

وقالت وزارة الصحة، إنه تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816000 حالة.

115 حالة تعاف

وأضافت أنه تم تسجيل 115 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803250 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9344 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأحد، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و100 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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«الصحة» تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

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إصابات كورونا كورونا كورونا في السعودية وزارة الصحة وفيات كورونا

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