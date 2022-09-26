الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مظاهرات غاضبة في ألمانيا للمطالبة بإعادة فتح خطوط الغاز الروسي
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مظاهرات غاضبة في ألمانيا للمطالبة بإعادة فتح خطوط الغاز الروسي

مظاهرات غاضبة في ألمانيا للمطالبة بإعادة فتح خطوط الغاز الروسي

مظاهرات غاضبة في ألمانيا للمطالبة بإعادة فتح خطوط الغاز الروسي
١٢:١٩:٣٩ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

شهدت مدينة لوبمين في أقصى شمال شرقي ألمانيا، اليوم، مظاهرات تطالب مطالبين بإعادة فتح خط “نورد ستريم 2″، الذي يجلب الغاز من روسيا.

وحسب “رويترز”، فقج رفع المتظاهرون الألمان لافتات كتب على بعضها “غاز أميركا لا.. غاز نورد ستريم 2 نعم”.

وقال منظمو التظاهرة، أنه عندما يغلق شخص ما أنبوب الغاز، فإن ذلك يعني إطفاء التدفئة، مؤكدين أنه لا يمكن أن تكون ألمانيا واحدة من أغنى دول العالم وشيء من هذا القبيل أمر غير مقبول، لافتين إلى أن ألمانيا لديها اتفاقية طويلة الأمد مع روسيا، فهي تشتري من الأخيرة الغاز بأسعار رخيصة.، حسب سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق، قرر المستشار الألماني، تجميد مشروع خط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم 2” عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

من نايحته زار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، مدينة لوبمين، مؤكدًا أنه لا يرى أن سيناريو في المستقبل المنظور يظهر أن خط الأنابيب “نورد ستريم 2” قد يعمل في تأمين طاقة ألمانيا.

يذكر أنه لمدينة لوبمين الألمانية صلة كبيرة بخط الغاز الروسي، فهي التي تستقبله بعد أن يمر أسفل سطح بحر البلطيق الذي تطل عليه.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الغاز الروسي مدينة لوبمين مظاهرات نورد ستريم

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