الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انقلاب ناقلة وقود بطريق القصيم بدون إصابات
المشترى في أقرب مسافة من الأرض اليوم.. سيرى بالعين المجردة
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لحملة الدبلوم فأعلى
“هدف” يدعو للتسجيل في “لقاءات المدينة” والاستفادة من برامج التدريب والوظائف
«الصحة» تُسجل 161 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة
مظاهرات غاضبة في ألمانيا للمطالبة بإعادة فتح خطوط الغاز الروسي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأولى منذ سنوات.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان أول تدريبات عسكرية بحرية

الأولى منذ سنوات.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان أول تدريبات عسكرية بحرية

الأولى منذ سنوات.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان أول تدريبات عسكرية بحرية
١١:٥٨:٣٦ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت اليوم، أول تدريبات عسكرية بحرية منذ 5 سنوات قرب شبه الجزيرة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

ومع بدء أكبر مناورة عسكرية مشتركة منذ العام 2018، بين البلدين، فقد توقع مراقبون أن تثير هذه المناورات الضخمة، التي تحمل اسم “أولتشي فريدوم شيلد” غضب الجارة الشمالية، التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

28,500 جندي أمريكي في سيول لحمايتها من جارتها

وحسب “فرانس برس”، فتعتبر واشنطن أبرز حليف أمني لسيول، حيث تنشر نحو 28,500 جندي أمريكي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية التي تعتبر تدريبات كوريا الجنوبية بمثابة إعلان حرب.

وكشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك.

وأكدت أن واشنطن وسيول، اتفقتا على توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات، تزامنًا مع زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في الآونة الاخيرة.

في الوقت نفسه، أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

الكلمات الدلالية:
أمريكا كوريا الجنوبية مناورات عسكرية

مواد ذات صلة

المزيد
«صحة المدينة» تكشف حقيقة تخزين أجهزة طبية بمستشفى الحجاج

«صحة المدينة» تكشف حقيقة تخزين أجهزة طبية بمستشفى الحجاج

٠٥:٥٤ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
«الإنذار المبكر» ينبِّه: أمطار رعدية الخميس والجمعة على مكة والمدينة

«الإنذار المبكر» ينبِّه: أمطار رعدية الخميس والجمعة على مكة والمدينة

٠٦:٤٢ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة مواطنة داخل مستشفى خاص بمكة

بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة مواطنة داخل مستشفى خاص بمكة

١٢:٠٤ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧
خبير تقني يكشف حقيقة اختراق «هاكر سعودي» لقناة «روسيا اليوم» (فيديو)

خبير تقني يكشف حقيقة اختراق «هاكر سعودي» لقناة «روسيا اليوم» (فيديو)

١٠:٥٦ م، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *