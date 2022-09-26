الأولى منذ سنوات.. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان أول تدريبات عسكرية بحرية

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انطلقت اليوم، أول تدريبات عسكرية بحرية منذ 5 سنوات قرب شبه الجزيرة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

ومع بدء أكبر مناورة عسكرية مشتركة منذ العام 2018، بين البلدين، فقد توقع مراقبون أن تثير هذه المناورات الضخمة، التي تحمل اسم “أولتشي فريدوم شيلد” غضب الجارة الشمالية، التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

28,500 جندي أمريكي في سيول لحمايتها من جارتها

وحسب “فرانس برس”، فتعتبر واشنطن أبرز حليف أمني لسيول، حيث تنشر نحو 28,500 جندي أمريكي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية التي تعتبر تدريبات كوريا الجنوبية بمثابة إعلان حرب.

وكشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك.

وأكدت أن واشنطن وسيول، اتفقتا على توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات، تزامنًا مع زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في الآونة الاخيرة.

في الوقت نفسه، أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

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