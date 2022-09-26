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موافقة الدفاع المدني و«البلدية».. أبرز الاشتراطات المرتقبة للطب البديل

موافقة الدفاع المدني و«البلدية».. أبرز الاشتراطات المرتقبة للطب البديل

موافقة الدفاع المدني و«البلدية».. أبرز الاشتراطات المرتقبة للطب البديل
١٢:٠٠:٤١ م، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعتزم إصدار لائحة اشتراطات الطب البديل والتكميلي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” أن هذه الاشتراطات تختص بالمتطلبات الواجب توافرها في أنشطة الطب البديل والتكميلي.

ووفق المصدر ذاته، ضمت الاشتراطات متطلبات الترخيص بحيث تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف وإلغاء الترخيص، وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

متطلبات الترخيص

واشترطت الوزارة وجوب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، والجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.

كما منعت الاشتراطات البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.​

والاشتراطات المرتقبة، تضمنت متطلبات مكانية، تختص بالمتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع، ومتطلبات المظهر العام للنشاط، ومتطلبات اللوحة.

ومن بين الاشتراطات أيضًا تحديد المتطلبات الفنية، والمعمارية، والإنشائية، إضافة إلى المتطلبات الكهربائية، والميكانيكية.

وبحسب الوزارة، فإن  أنشطة الطب البديل والتكميلي تضم الآتي:

-عيادة طب بديل وتكميلي.

-مركز طب بديل وتكميلي.

-مجمع طب بديل وتكميلي.

-عيادة الوخز بالإبر.

-عيادة معالجة طبيعية.

-عيادة تقويم العمود الفقري.

-عيادة تقويم العظام.

-عيادة حجامة.

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الكلمات الدلالية:
اشتراطات الطب البديل الحجامة الطب البديل الوخز بالإبر تقويم العظام

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