خسائر غير متوقعة.. ماذا حدث بسوق أسهم المملكة أمس؟

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متأثرًا بمخاوف ركود الاقتصاد العالمي؛ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم بالمملكة الرئيسة “تاسي”، أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، بنحو 300 نقطة “2.62 في المائة”، ليغلق عند مستوى 11161 نقطة بنهاية جلسة أمس الأحد.

ويعتبر إغلاق الأحد الأدنى خلال العام الجاري، حيث محا مكاسب 2022 كاملة، بعد أن سجل المؤشر أكبر وتيرة تراجع منذ جلسة 22 يونيو الماضي عندما تراجع بـ340 نقطة “2.9 في المائة”.

وطبقا لصحيفة “الاقتصادية”، فقدت أسهم المملكة خلال جلسة أمس 278.8 مليار ريال، لتبلغ 10.58 تريليون ريال، مقابل 10.86 تريليون ريال بنهاية جلسة الأربعاء الماضي.

أبرز الشركات الخاسرة

سجل سهم شركة أرامكو 75% من الخسائر السوقية بنحو 209 مليارات ريال، بعد أن تراجع سهمها الأكبر وزنًا في السوق، 2.6%.

وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي بخسائر سوقية 11.2 مليار ريال نتيجة تراجع السهم، الذي يعد ثاني الشركات وزنًا في المؤشر، 3.3%.

ثم حلت سابك بـ5.7 مليار ريال بعد تراجع سهمها 2.1%؛ فيما فقد بنك ساب 3.6 مليار ريال من قيمته السوقية بعد تراجع السهم 4.5%، ومصرف الإنماء 2.4 مليار ريال نتيجة انخفاض السهم 3.3%، وكهرباء السعودية 2.3 مليار ريال بعد هبوط السهم 2.2%.

شبح التضخم

في ظل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية لكبح جماح التضخم، تزايدت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع الأسواق المالية العالمية والنفط إلى تسجيل تراجعات كبيرة خلال الأسبوع الفائت.

كما سجلت الأسواق العالمية تراجعًا أيضًا ضمن مؤشر MSCI بنحو 5% الأسبوع الماضي، والأسواق الناشئة 4.1 في المائة، والأمريكية بين 4 و5.1 في المائة، والأوروبية 4.4% .

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تأتي هذه الخسائر إضافة إلى ما تأثرت به الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، في سلسلة من التراجعات مع تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية ورفع أسعار الفائدة، خاصة بالفيدرالي الأمريكي.

تراجع بالأسهم الخليجية

كما تراجعت الأسواق الخليجية العاملة أمس، وتراجع مؤشر الكويت 2.5 في المائة، وقطر 1.52 في المائة، والبحرين 1.4 في المائة، ومسقط 0.33 في المائة، فيما تراجع مؤشرا أبوظبي ودبي 0.7% لكل منهما في آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 5.7% خلال الأسبوع الماضي، مسجلا مستوى 86.15 دولار وهو أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر مع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى 3.25 في المائة في 21 سبتمبر الجاري وهو أعلى مستوى منذ 2008، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التى يتم رفعها 75 نقطة أساس.

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