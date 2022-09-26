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بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية
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بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية

بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية

بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية
١١:٠٩:٣٢ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الاستخبارات البريطانية، أنه بدء وصول من تم استدعاؤهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية.

وأكدت في آخر تقاريرها، أن روسيا ستواجه تحديًا إداريًا ولوجستيًا بشأن تدريب قواتها بعد التعبئة.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا: إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعبئة يأتي نتيجة للخسائر التي واجهها حين ارتكب الخطأ الإستراتيجي بغزو أوكرانيا، مؤكدة أن فوز بوتين يعني توجيه رسائل مروعة لأوروبا وأخرى مشجعة للأنظمة الاستبدادية حول العالم.

وبعد قرار القيادة الروسية بإعلان التعبئة العسكرية، انطلقت مظاهرات شبابية احتجاجًا على القرار ورفضًا للذهاب إلى الحرب المستمرة لأكثر من 7 أشهر في أوكرانيا.

الشرطة تعتقل عشرات المحتجين على قرار التعبئة

وتصديًا لهذه التظاهرات، قامت عناصر الأمن الروسي باعتقال العشرات من المحتجين، حيث أفادت جماعة حقوقية بأن ما يزيد عن 109 أشخاص اعتقلوا، أمس، في 15 مدينة مختلفة على الأقل، وذلك خلال احتجاجات ضد قرار التعبئة الجزئية، حسب “العربية”.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إجراء استفتاءات صورية مستعجلة وتعبئة مئات الآلاف دليل معاناة بوتين في أوكرانيا، وأن الجيش الروسي في مأزق والجيش الأوكراني يحقق مكاسب في ساحة المعركة ويمنع الروس من التقدم.

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وأشار إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة إذا استمرت موسكو بمسار الاستفتاء، وأن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المسار المظلم واستخدمت الأسلحة النووية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الاستفتاء في لوجانسك الموالية لروسيا، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا منتهيًا، وأن نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد اليوم الثالث بلغت 76.09%، مشيرة إلى أن أكثر من مليون ناخب صوتوا في استفتاء الانضمام إلى روسيا.

الكلمات الدلالية:
الاستخبارات البريطانية

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