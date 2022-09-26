للمرة الأولى منذ بداية 2022.. برنت دون 85 دولارًا للبرميل

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هبط خام برنت، اليوم الاثنين، إلى ما دون 85 دولارًا لأول مرة منذ بداية 2022؛ في ظل تذبذب عالمي لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال محللون: إن “من المتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا، ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ”.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا خلال تداولات الأيام الماضية، وذلك تأثرًا بقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

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تقلبات أسعار النفط

كان النفط قد اكتسب بعض الدعم خلال الجلستين الماضيتين من تهديدات بوتين وإعلانه عن التعبئة الجزئية بالجيش الروسي، ولكن توقعات تراجع الطلب على الخام محت المكاسب التي استطاع النفط تحقيقها جراء ذلك.

بينما أظهرت البيانات الأمريكية تراجع الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1984.

وأدت الزيادات الكبيرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى في أسعار الفائدة إلى توطيد مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي، والذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط عالميًا.