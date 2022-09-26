الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
للمرة الأولى منذ بداية 2022.. برنت دون 85 دولارًا للبرميل
الطقس الآن.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة
«الصحة»: شرب 8 أكواب من الماء يقي من الجفاف
إضافة الأبناء ودفعة أكتوبر وحالة الأهلية.. توضيحات مهمة من حساب المواطن
الأولى والثالثة خليجيتين.. أفضل 20 شركة طيران في العالم خلال 2022
خبير طقس يتوقع أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق بالمملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للمرة الأولى منذ بداية 2022.. برنت دون 85 دولارًا للبرميل

للمرة الأولى منذ بداية 2022.. برنت دون 85 دولارًا للبرميل

للمرة الأولى منذ بداية 2022.. برنت دون 85 دولارًا للبرميل
١٠:٥٤:٣٦ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

هبط خام برنت، اليوم الاثنين، إلى ما دون 85 دولارًا لأول مرة منذ بداية 2022؛ في ظل تذبذب عالمي لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال محللون: إن “من المتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا، ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ”.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا خلال تداولات الأيام الماضية، وذلك تأثرًا بقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

اقرأ أيضًا:

النفط يهبط وعقود برنت تتراجع 0.2%

زيادة قيايسية في الأسعار.. كيف تستغل الصين أزمة الغرب مع روسيا في صادرات الغاز الطبيعي؟

تقلبات أسعار النفط

كان النفط قد اكتسب بعض الدعم خلال الجلستين الماضيتين من تهديدات بوتين وإعلانه عن التعبئة الجزئية بالجيش الروسي، ولكن توقعات تراجع الطلب على الخام محت المكاسب التي استطاع النفط تحقيقها جراء ذلك.

بينما أظهرت البيانات الأمريكية تراجع الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1984.

وأدت الزيادات الكبيرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى في أسعار الفائدة إلى توطيد مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي، والذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط عالميًا.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط خام برنت هبوط بأسعار النفط

مواد ذات صلة

المزيد
مطار الملك خالد الدولي يُطلق خدمة النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية

مطار الملك خالد الدولي يُطلق خدمة النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية

٠٧:١٦ م، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
إخلاء سبيل صيدلي ارتدى خاتماً يشبه شعار «داعش» بالقطيف

إخلاء سبيل صيدلي ارتدى خاتماً يشبه شعار «داعش» بالقطيف

١٠:١٦ م، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
«الداخلية» تشدد على منع المحال التجارية من الاحتفاظ ببطاقات عمل الأفراد

«الداخلية» تشدد على منع المحال التجارية من الاحتفاظ ببطاقات عمل الأفراد

٠٥:٢٦ م، الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠١٥
«إصلاحي» إيراني يصف «خامنئي» بالطاغية ويطالب بمحاكمته

«إصلاحي» إيراني يصف «خامنئي» بالطاغية ويطالب بمحاكمته

٠٩:٣٩ م، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *