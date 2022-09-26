الطقس الآن.. مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة، و43 درجة في جدة وينبع، و40 درجة في الأحساء، بينما تصل 39 درجة في الوجه والخرج والعلا، و38 في المدينة المنورة والدمام ووداي الدواسر وشرورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 27 درجة، وسجلت الباحة 28 درجة مئوية.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا مع رطوبة محسوسة على معظم أنحاء المملكة، لافتًا إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.

سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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