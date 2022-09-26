الأولى والثالثة خليجيتين.. أفضل 20 شركة طيران في العالم خلال 2022

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جاءت أفضل 20 شركة طيران في العالم؛ خلال سباق نظمته “سكاي تراكس” العالمية للطيران 2022، وتم تحديد جوائز شركات الطيران العالمية من خلال استطلاع رأي عبر الإنترنت للعملاء، استمر من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية واليابانية والصينية.

وحازت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم؛ بينما حلت الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة وطيران الإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وحصدت شركة All Nippon Airways اليابانية وشركة Qantas Airways Ltd الأسترالية المراكز الخمسة الأولى، في حين تراجعت شركة Cathay Pacific في هونغ كونغ إلى المركز 16 من المركز السادس العام الماضي، وفقًا لما ذكرته “بلومبرج”.

جائزة الدرجة الاقتصادية

وفي عرض قوي لشركات الطيران فازت “فيرجن أتلانتيك إيرويز ليمتد”، بجائزة الدرجة الاقتصادية الممتازة وطيران الإمارات عن أفضل مقصورة اقتصادية.

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كما احتلت شركة Scoot التابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الأولى لأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة لمسافات طويلة؛ كما حصدت الخطوط الجوية السنغافورية أفضل موظفي المقصورة.

وجاء ترتيب الـ 20 شركة طيران لعام 2022 كالتالي:

1.الخطوط الجوية القطرية.

2.خطوط الطيران السنغافورية.

3.طيران الإمارات.

4.خطوط نيبون الجوية (ANA).

5.خطوط كانتاس الجوية.

6.الخطوط الجوية اليابانية.

7.ترك هافا يولاري (الخطوط الجوية التركية).

8.الخطوط الجوية الفرنسية.

9.الخطوط الجوية الكورية.

10.الخطوط الجوية السويسرية الدولية.

11.الخطوط الجوية البريطانية.

12.طيران الاتحاد.

13.جنوب الصين.

14.خطوط هاينان الجوية.

15.لوفتهانزا.

16.كاثي باسيفيك.

17.KLM.

18.إيفا إير.

19.فيرجين أتلانتيك.

20.فيستارا.