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إضافة الأبناء ودفعة أكتوبر وحالة الأهلية.. توضيحات مهمة من حساب المواطن

إضافة الأبناء ودفعة أكتوبر وحالة الأهلية.. توضيحات مهمة من حساب المواطن

إضافة الأبناء ودفعة أكتوبر وحالة الأهلية.. توضيحات مهمة من حساب المواطن
١٠:٣٢:٢٤ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، اليوم الاثنين، عدة توضيحات تتعلق بالمستفيدين، وتخص أمورًا بينها دفعة أكتوبر وآلية إضافة الأبناء وحالة الأهلية.

جاء ذلك في عدة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردًا على أسئلة المستفيدين.

وردًا على سؤال بخصوص كيفية إضافة مواطن لابنته التي هي على حضانته، قال حساب المواطن: “بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة كتابع معال، وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: صك ولاية أو إثبات احتضان، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان أكبر الأبناء رفع طلب”.

وبخصوص سؤال عن موعد دراسة الأهلية، قال الحساب: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 من سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر  أكتوبر”.

أما عن موعد دراسة الاعتراض على عدم الأهلية، أجاب الحساب بأنه “سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة)”.

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استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو أسبوعين، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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