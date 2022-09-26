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خبير طقس يتوقع أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق بالمملكة

خبير طقس يتوقع أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق بالمملكة

خبير طقس يتوقع أمطارًا من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق بالمملكة
١٠:٢٠:٤٧ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا مع رطوبة محسوسة على معظم أنحاء المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.

وأوضح في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الحصيني الطقس الان الغبار المرتفعات حالة الطقس رياح وأتربة

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