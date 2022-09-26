عاجل.. إصابة عسكري بجروح في إطلاق نار بمركز تعبئة للجيش الروسي

تواصل – وكالات:

أصيب عسكري بجروح، اليوم الاثنين، خلال إطلاق نار في مركز تعبئة للجيش الروسي.

جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة “فرانس برس”، دون تفاصيل على الفور.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، أمس الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطًا روسيًا داخل مركز تعبئة وهو يصرخ في شباب خائفين من الحرب.

وقال الضابط الروسي في الفيديو المتداول للشباب الخائف من الذهاب إلى القتال: “أغلقوا أفواهكم، لماذا تصرخون كالنساء؟”.

وكتب ريفيل تغريدة علق فيها على المقطع: “مشهد من داخل مركز تعبئة في روسيا.. يصرخ ضابط على الرجال الغاضبين المستائين” مقتبسًا ما جاء على لسان الضابط ويغرد قائلاً “هذا كل شيء.. انتهى وقت اللعب أنتم جنود الآن”.

وأضاف أن الضابط استفز الشباب بنعتهم بالنساء بعدما أبدوا عدم رضاهم لاستدعائهم، قائلا: “أغلقوا أفواهكم.. لماذا تصرخون كلكم؟! “بينما رد عليه أحد الرجال في الحشد قائلاً: “لماذا تصرخ أنت؟”.

وأدى الإعلان يوم الأربعاء عن أول تعبئة عامة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، لدعم حربها المتعثرة في أوكرانيا، إلى تدفق للمواطنين نحو الحدود، واعتقال ما يزيد على ألف محتج، وعدم ارتياح جماعي لكل فئات الشعب.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد شهدت أنحاء عدة في روسيا خروج احتجاجات على قرار الرئيس، فلاديمير بوتن، إعلان التعبئة العسكرية الجزئية على خلفية حرب أوكرانيا، واعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين.