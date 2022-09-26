الزهايمر يهدد المصابين بها.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الحرمان من النوم

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يؤكد الأطباء أن النوم ساعات قليلة يوميًا من أسباب الإصابة بـ”الزهايمر”، ويرى كثيرون أن أصحاب “متلازمة الحرمان من النوم” يعانون من مشاكل صحية كثيرة.

ومتلازمة “الحرمان من النوم” أو ما يعرف باضطرابات النوم هي أمراض ينتج عنها تغيرات في طريقة الأداء اليومي للإنسان.

فاضطراب النوم يمكنه التأثير على صحة الإنسان العامة وسلامته؛ كما يُمكن أن يؤثر الحرمان من النوم في القدرة على القيادة بأمان كما يزيد خطورة حدوث مشكلات صحية أخرى.

تشمل بعض علامات اضطرابات النوم وأعراضها:

ـ فرط النعاس أثناء النهار.

ـ عدم انتظام التنفُّس أو زيادة الحركة أثناء النوم.

ـ تتضمن العلامات والأعراض الأخرى دورة نوم واستيقاظ غير منتظمة.

ـ صعوبة الاستغراق في النوم.

ـ الأرق، وهو صعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.

ـ متلازمة تملمُل الساقين، هي نوع من اضطراب الحركة أثناء النوم.

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