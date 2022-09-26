الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها
الزهايمر يهدد المصابين بها.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الحرمان من النوم
أغرب واقعة سرقة.. عصابة تختطف 3 قرود وتطالب بفدية (فيديو)
بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
عاجل.. مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان جراء تحطم مروحية عسكرية في باكستان
مسودة دليل المياه.. فصل الخدمة بعدة حالات بينها عدم سداد 4 فواتير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها

الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها

الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها
٠٩:٣٥:٠٠ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن جميع الأدوات الجنسية تعد من السلع الممنوع استيرادها.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستوردين.

وقال المستورد في سؤاله: “تصنف المادة الممنوعة ألعاب جنسية، وتمت مصادرتها وهي غير مدونة في صفحة المواد الممنوعة أو المقيدة في صفحة الجمارك.. ما السبب؟”.

وردت “الجمارك” بالقول: “جميع الأدوات الجنسية تعد من السلع الممنوعة، علمًا بأنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها”.

الغرامات

وأضافت: “كما تختلف الغرامة المالية باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف”.

وقبل أيام، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيانًا مهمًا تنبه فيه على القادمين والمغادرين المملكة، إلى المبلغ المالي المسموح دخوله أو خروجه من المسافر.

وقالت “الجمارك”، إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الذين يحملون مبالغ تبلغ قيمتها أو تتجاوز 60 ألف ريال بضرورة الإفصاح عنها.

وأفادت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من «الجمارك» للقادمين والمغادرين للمملكة بشأن حمل الأموال

الكلمات الدلالية:
الأدوات الجنسية الجمارك الزكاة والضريبة السلع الممنوعة سلع محظور استيرادها

مواد ذات صلة

المزيد
ظن أنه قُتل بحلب.. سوري يلتقي شقيقه ضمن أفواج النازحين (فيديو)

ظن أنه قُتل بحلب.. سوري يلتقي شقيقه ضمن أفواج النازحين (فيديو)

١١:٢١ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
مُحلِّل اقتصادي: صياغة العقود سبب تعثُّر المشاريع الحكومية

مُحلِّل اقتصادي: صياغة العقود سبب تعثُّر المشاريع الحكومية

٠٩:١٦ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧
على مدار 4 أسابيع.. 350 طالبًا من الثانوية يتحوّلون إلى باحثين

على مدار 4 أسابيع.. 350 طالبًا من الثانوية يتحوّلون إلى باحثين

٠٢:٢٩ م، الأربعاء، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
سائقو أجرة يستغلون رفع أسعار البنزين.. و«النقل» تطالب بالتبليغ عنهم

سائقو أجرة يستغلون رفع أسعار البنزين.. و«النقل» تطالب بالتبليغ عنهم

٠٧:٥٣ ص، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *