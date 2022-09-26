الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن جميع الأدوات الجنسية تعد من السلع الممنوع استيرادها.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستوردين.

وقال المستورد في سؤاله: “تصنف المادة الممنوعة ألعاب جنسية، وتمت مصادرتها وهي غير مدونة في صفحة المواد الممنوعة أو المقيدة في صفحة الجمارك.. ما السبب؟”.

وردت “الجمارك” بالقول: “جميع الأدوات الجنسية تعد من السلع الممنوعة، علمًا بأنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها”.

الغرامات

وأضافت: “كما تختلف الغرامة المالية باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف”.

وقبل أيام، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بيانًا مهمًا تنبه فيه على القادمين والمغادرين المملكة، إلى المبلغ المالي المسموح دخوله أو خروجه من المسافر.

وقالت “الجمارك”، إنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الذين يحملون مبالغ تبلغ قيمتها أو تتجاوز 60 ألف ريال بضرورة الإفصاح عنها.

وأفادت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

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