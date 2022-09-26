عاجل.. مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان جراء تحطم مروحية عسكرية في باكستان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم، عن مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان جراء تحطم مروحية عسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية والباكستانية.

فيما اتهمت إسلام أباد قوات الحدود الأفغانية بإطلاق النار على الجانب الباكستاني، بينما أكد مسؤولون أفغان أن عناصر حرس الحدود الباكستاني فتحوا النار وأطلقوا قذائف على المدنيين.

فيما لقي عدة أشخاص مصرعهم جراء اشتباكات بين حرس الحدود الباكستاني وعدد من العابرين من معبر “شامان – سبين بولداك” الحدودي في غرب البلاد باتجاه أفغانستان.

ووجهت وزارة الخارجية الباكستانية، الاتهام إلى القوات الأفغانية، مشيرة الى أنها “فتحت النار على مدنيين أبرياء وعلى القوات الباكستانية، مؤكدة أن القوات الباكستانية لم ترد سوى في إطار الدفاع عن النفس.

يأتي هذا في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين، بعد نفي إسلام آباد دعمها لحركة طالبان التي وصلت للحكم، وفرضت سيطرة كاملة على العاصمة الأفغانية كابل بعد 20 عامًا من إطاحة القوات الأمريكية بها.