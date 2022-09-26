أغرب واقعة سرقة.. عصابة تختطف 3 قرود وتطالب بفدية (فيديو)

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في سابقة هي الأولى من نوعها، اختطفت عصابة في إفريقيا الوسطى، 3 قرود شمبانزي من محمية، وطالبت بفدية مالية كبيرة مقابل إعادتهم مرة أخرى.

وفور الاختطاف، أرسلت العصابة مقاطع فيديو إلى الملجأ للتأكيد أن القرود لا تزال على قيد الحياة، إلا أنها هددت بقطع رؤوسهم إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

التنكيل بالقرود

وتظهر اللقطات التي نشرها الخاطفون اثنين من القرود، يدعيان حسين وقيصر، يتسلقان أثاثًا مقلوبًا، بينما تم ربط ذراعي القرد الثالث الذي يدعى مونغا، البالغ من العمر خمس سنوات، فوق رأسه في غرفة من الطوب.

من جانبه، قال آدامز كاسينجا، والذي يحقق في جرائم الحياة البرية ومحاكمتها: “هذه هي المرة الأولى ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم التي أسمع فيها عن مثل واقعة الاختطاف الغريبة هذه على مدار 18 عامًا من العمل”.

بدوره، قال فرانك شانتيرو معلقًا عن اللقطات قائلاً: “الحيوانات مرعوبة بشكل كبير، ونعمل حاليًا مع وكالات إنفاذ القانون لمحاولة تحديد مكان الـ 3 قرود شمبانزي وضمان عودتهم بأمان”.

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