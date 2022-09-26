بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

439 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 439 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم.

وحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحاته تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.

منع من هم دون 40 عامًا من دخول المسجد

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت فجر اليوم من هم دون 40 عامًا من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وتواصل الجماعات المتطرفة دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدًا وبعد غد، للاحتفال بـ”رأس السنة العبرية”، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات يومية

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.