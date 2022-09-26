الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجمارك: هذه النوعية من السلع محظورة وغرامة مالية على مستوردها
الزهايمر يهدد المصابين بها.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الحرمان من النوم
أغرب واقعة سرقة.. عصابة تختطف 3 قرود وتطالب بفدية (فيديو)
بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
عاجل.. مقتل 6 عسكريين بينهم ضابطان جراء تحطم مروحية عسكرية في باكستان
مسودة دليل المياه.. فصل الخدمة بعدة حالات بينها عدم سداد 4 فواتير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
٠٨:٤١:٠٩ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

439 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 439 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم.

وحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحاته تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.

منع من هم دون 40 عامًا من دخول المسجد

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت فجر اليوم من هم دون 40 عامًا من الدخول إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وتواصل الجماعات المتطرفة دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدًا وبعد غد، للاحتفال بـ”رأس السنة العبرية”، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات يومية

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

 

الكلمات الدلالية:
القدس المسجد الأقصى فلسطين قوات الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
الإمارات.. السجن والمؤبد لـ7 متهمين بالتجسس لصالح «حزب الله» الإرهابي

الإمارات.. السجن والمؤبد لـ7 متهمين بالتجسس لصالح «حزب الله» الإرهابي

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦
«العمل» تلزم منشأة مقاولات في الباحة بصرف أجور 74 عاملاً

«العمل» تلزم منشأة مقاولات في الباحة بصرف أجور 74 عاملاً

٠٥:٠٦ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦
القطيف.. «هدف» يشرح آلية حقوق الموظفين في القطاع الخاص

القطيف.. «هدف» يشرح آلية حقوق الموظفين في القطاع الخاص

٠٤:٥٥ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
موجز الظهيرة: تخصيص وتسليم ١٠٠ ألف منتج سكني.. والمرور والبريد يدشنان خدمة رخص السير في الرياض

موجز الظهيرة: تخصيص وتسليم ١٠٠ ألف منتج سكني.. والمرور والبريد يدشنان خدمة رخص السير في الرياض

١٢:٤٢ م، الأحد، ٠١ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *