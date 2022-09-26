مسودة دليل المياه.. فصل الخدمة بعدة حالات بينها عدم سداد 4 فواتير

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انتهى قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، من وضع اللمسات النهائية على دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، ومن المقرر أن يرى النور قريبًا.

وتضمنت المسودة التي نشرتها صحيفة “عكاظ” إجراءات فصل خدمة المياه بسبب عدم السداد، في حالات من بينها أن يتجاوز الرصيد المستحق غير المسدد 2000 ريال للسكني، و5000 ريال للتجاري، أو لم يتم سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 300 ريال لمجموع الفواتير للقطاع السكني.

فصل الخدمة

كما يتم قطع الخدمة، وفق المسودة، في حال التخلف عن سداد قيمة استهلاك أربع فواتير متتالية أو أكثر بحد أدنى 6000 ريال لمجموع الفواتير للقطاع التجاري.

وبحسب المسودة، فإن مقدم الخدمة ملزم بإيقاف رسائل التذكير عن أي مستهلك متعثر في السداد خلال عيدي الفطر والأضحى، ومناسبتي اليوم الوطني ويوم التأسيس.

وكشفت المسودة عن أحقية طالب الخدمة الحصول على المياه بواسطة الصهاريج مجانًا عن كل 15 يومًا تأخير، في حال تجاوزت مدة توصيل خدمة المياه إلى طالب الخدمة أكثر من 30 يومًا عمل من تاريخ السداد.

يشار إلى أن الدليل يهدف إجمالاً إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي وطالبي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم وتحديد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة والمستهلكين.

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