تواصل – فريق التحرير:

في رسالة أمريكية شديدة اللهجة لروسيا والصين بشأن استخدام الأسلحة النووية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن: لدى واشنطن خطة للتعامل مع هذا النوع من الأسلحة، وأنها تحذر من توسيع دائرة الحرب.

استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية على الدولة التي تستعمله وعلى الآخرين.

الحل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا هو وقف القتال

وأكد أن واشنطن مصممة على دعم أوكرانيا، مع إصرارها أيضًا على أن لا تتوسع هذه الحرب، وأنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طريقة واضحة للخروج من هذه الحرب وهي وقف القتال.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية سمعت الكثير من الخطابات غير المسؤولة من بوتين، لكنها تركز على أن تتصرف بمسؤولية، وأنها كانت واضحة جدًا مع الروس في السر وفي العلن، وطالبتهم بوقف الحديث أو مجرد التلويح باستخدام الأسلحة النووية.

لا أمل في إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وأشار إلى أن الصين تتصرف بعدائية متزايدة فيما يتعلق بتايوان، كما أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان خطوة كبيرة إلى الوراء، مؤكدًا أنه لا يرى أي توقعات في المدى القريب بخصوص إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

اقرأ أيضًا:

أمريكا لـ روسيا: ستواجهون عواقب كارثية حال استخدام النووي في أوكرانيا