خدمة اليوم.. 10 خطوات تمكن المنشآت من إيداع إلكتروني للقوائم المالية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إيداع إلكتروني للقوائم المالية، حيث أوضحت وزارة التجارة أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية عن طريق برنامج “قوائم” لتمكين المنشآت ومكاتب المراجعة من رفع قوائمها المالية وإرسالها عن طريق استخدام لغة “اكس بي أر ال”.

وأضافت أن الخدمة تساعد المنشآت أو مراجع الحسابات الخاص بها على إدخال القوائم المالية بشكل دقيق، وتقليل احتمالية وجود أخطاء في القوائم.

وهذا بدوره يساعد على رفع جودة ودقة البيانات المالية، كذلك توفر الخدمة الوقت والجهد على المنشآت في تقديم قوائمها المالية بشكل سنوي لوزارة التجارة أو لجهات أخرى كالهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك عن طريق نظام موحد للجميع، وعدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – حمّل برنامج “قوائم (XBRL)” من الصفحة الرئيسة لموقع قوائم.

2 – افتح البرنامج وأدخل البيانات المطلوبة.

3 – اضغط على زر “إنشاء” في القائمة اليمنى في الملف لإنشاء ملف الـ XBRL.

4 – جهّز ملف PDF ليتضمن القوائم المالية كاملة، وتقرير المراجع القانوني، والإيضاحات المرفقة لها.

5 – اذهب إلى الصفحة الرئيسة لموقع قوائم، واضغط على “دخول المسجلين للمنشآت”.

6 – أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

7 – إذا كنت مسجلاً لأكثر من جهة، اضغط على الرابط الخاص بالمنشأة التي تريد رفع قوائمها المالية.

8 – من القائمة الجانبية، اضغط على القوائم المالية، ثم اختر “إعداد القوائم المالية”.

9 – حدّد نهاية السنة المالية للمنشأة، وارفع القوائم المالية المطلوبة، ثم حدد مكتب المراجعة، واضغط على زر (التالي).

10 – يمكنك متابعة حركة الملف عن طريق النظام من خلال اختيار القوائم المالية المعلقة من القائمة المنسدلة للقوائم المالية على يمين الشاشة، أو من خلال البريد الإلكتروني.

* المتطلبات:

1 – التسجيل مسبقًا في برنامج قوائم للتمكن من إيداع القوائم المالية بالنظام إلكترونيًا.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920000667 – 1900″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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