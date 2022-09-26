الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في التاريخ

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سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، انخفاضًا قياسيًا جديدًا، بالتزامن مع مسارعة المتعاملين للخروج السريع.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.0327 دولار، وهبط الجنيه في النهاية 3.34 في المئة إلى 1.0490 دولار.

الانخفاض الحاد في الجنيه البريطاني، ساعد الدولار الأمريكي للصعود إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا.

وانخفض اليورو أيضًا في أكبر تحد له منذ 20 عامًا أمام الدولار وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي مع امتداد أزمة الطاقة نحو الشتاء وسط تصعيد في حرب أوكرانيا.

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وبدأ هذا الانخفاض للجنيه 3.61 في المئة يوم الجمعة الماضي بعد أن كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة من زيادات ضخمة في الاقتراض.