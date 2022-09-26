تحذير علمي عاجل للرجال: التدخين يسبب هذا المرض الخطير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة journal of Clinical Medicine، أن التدخين يرتبط ارتباطا أكيدًا، لدى الرجال، بخطر الإصابة بمرض مينيير (MD) الذي يسبب فقدان السمع وانعدام التوازن.

وجاءت نتائج الدراسة بعد أن فحص الدكتور يونج كيم وزملاؤه من جامعة CHA في سيونجنام بكوريا الجنوبية، العلاقة بين التدخين واستهلاك الكحول، ومرض مينيير بين مجموعة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

ما هو مرض منيير؟

ووجدت الدراسة أن التدخين لدى الرجال البالغين زاد من خطر الإصابة بمرض مينيير.

ومرض مينيير يعرف بأنه اضطراب في الأذن الداخلية قد يؤثر على السمع والتوازن بدرجات متفاوتة، ويصاحب المرض حدوث نوبات دوار وطنين وفقدان تصاعدي لحاسة السمع، وعادة ما يحدث في أذن واحدة.

وبشكل عام، يعتبر التدخين أحد أكبر التهديدات الصحية التي يواجهها العالم، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضًا:

أسباب تهيّج القولون العصبي.. التدخين عدوك الأول