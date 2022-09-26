“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

تواصل – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

وأن تأثيرها يمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير.

سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 49 كيلو متر في الساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

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