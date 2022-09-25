مدن كاملة تخرج في إيران.. والهتافات واحدة «الموت لخامنئي»

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خرجت مدن كاملة في تظاهرات حاشدة بإيران على خلفية مقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

وكان لافتا أن الهتافات مشتركة وهي “الموت لخامنئي”، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الملالي الذي تسبب في ممارسات قمعية للشعب الإيراني.

وفي عدة مدن إيرانية وبالتحديد في قلب طهران خرجت تظاهرات منددة بحكم المرشد الإيراني ومطالبة بسرعة إسقاط نظامه.

واحتشد المتظاهرون في الشوارع وقاموا بحرق صور المرشد الإيراني ورموز النظام الإيراني في إشارة لرغبتهم في إنهاك هذا الحكم السلطوي.

وفي منطقة اكباتان بالعاصمة طهران، خرج آلاف المتظاهرين رافعين شعارات منددة بحكم المرشد، ومن بين تلك الشعارات وتساءل المتظاهرون “هل تسمع هذه الأصوات ياخامنئي”.

كما خرج المتظاهرون كذلك في مدينة بجنورد عن بكرة أبيها ومرت الحشود الكبيرة بالشوارع الرئيسية والمقاهي، منددة كذلك بحكم المرشد الإيراني.

استدعاء سفيري بريطانيا والنرويج

واستدعت إيران سفيري بريطانيا والنرويج بشأن ما قالت إنه تدخل وتغطية إعلامية معادية لها إبان الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد بسبب مقتل امرأة احتجزتها شرطة الأخلاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا).

وأعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير بريطانيا للاحتجاج على ما وصفته بأنه “تحريض على أعمال شغب” تنتهجه شبكات تلفزة معارضة للنظام الإيراني تبث من لندن باللغة الفارسية.

كذلك استدعت سفير النروج لسؤاله بشأن “تصريحات غير بناءة شكّلت تدخلا في شؤون إيران الداخلية” أدلى بها رئيس البرلمان النروجي على خلفية المظاهرات التي تشهدها إيران.

وامتدت المظاهرات التي اندلعت قبل أكثر من أسبوع في جنازة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، في جميع أنحاء البلاد وتحولت إلى أكبر موجة احتجاجات منذ سنوات.

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