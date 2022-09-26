«ناسماس».. منظومة جوية جديدة من أمريكا تحظى بها أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أوكرانيا، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، حصولها على منظومة دفاع جوي جديدة، ضمن الدعم المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لتحسين قدراتها الدفاعية.

«ناسماس» تكمل ما بدأته «هيمارس»

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس بايدن على قرار إيجابي اتخذ بالفعل”.

وتحظى كييف تحظى بدعم كبير من أمريكا فبعد الدفع بمنظومة الصواريخ “هيمارس”، تأتي الآن منظومة الدفاع الجوي “ناسماس” بإمكانات فائقة، وقدرات كبيرة.

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زيلينسكي يطلب المزيد

لكن الرئيس الأوكراني، قال خلال المقابلة، تعليقا على الدعم الأمريكي والعالمي: “صدقوني، إنه ليس بكاف، حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين”.

ما هي «ناسماس»؟

هي منظومة دفاع جوي متوسط المدى، يمكنها الاشتباك مع 72 هدفا في وقت واحد بدقة تبلغ 91%، كما تتميز بقدرة دفاعية بزاوية 360 درجة.

تصميم النظام “ناسماس” للعمل في جميع الأحوال الجوية سواء المناطق المدارية أو الظروف الصحراوية، وهي التي تحمي العاصمة الأمريكية واشنطن منذ عام 2002.