ما علاقة الكوابيس بالإصابة بالخرف.. علماء يجيبون

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أجريت دراسة علمية حديثة، شملت أكثر من 600 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 عاما، و 2600 شخص تتراوح أعمارهم بين 79 عاما وما فوق، وتبحث المعلومات التي تتيحها الكوابيس والأحلام السيئة عن صحة الدماغ.

خطر الإصابة بالخرف

وخلصت الدراسة إلى أن الأحلام السيئة أو الكوابيس المتكررة التي تتسبب في الاستيقاظ في منتصف الليل، قد تكون مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت أن المشاركين في منتصف العمر الذين عانوا من الكوابيس كل أسبوع، كانوا أكثر عرضة بأربع مرات للمعاناة من التدهور المعرفي (مقدمة للخرف) على مدى العقد التالي، في حين أن المشاركين الأكبر سنا كانوا أكثر عرضة مرتين ليشخصوا بالخرف.

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الرجال أكثر عرضة من النساء

وكشفت الدراسة أن العلاقة بين الكوابيس والخرف المستقبلي كانت أقوى بكثير بالنسبة للرجال منها بالنسبة للنساء، حسب ما نشرته “القبس الكويتية”.

ونوهت أن الرجال الأكبر سنا الذين يعانون من الكوابيس كل أسبوع أكثر عرضة للإصابة بالخرف بخمس مرات مقارنة بالرجال الأكبر سنا الذين لم يبلغوا عن أي أحلام سيئة، فيما كانت الزيادة في المخاطر لدى النساء 41% فقط.

وتشير النتائج، التي نشرها موقع “ساينس أليرت” العلمي، إلى أن الكوابيس المتكررة قد تكون واحدة من أولى علامات الخرف، والتي يمكن أن تسبق تطور مشاكل الذاكرة والتفكير بعدة سنوات أو حتى عقود – خاصة عند الرجال.