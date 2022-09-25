الإطاحة بمواطن لصدمه مركبة رسمية والهرب من الموقع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو يقود مركبة بدون لوحات، وصدمه مركبة رسمية، والهرب من الموقع.

إحالته للنيابة

وأفاد حساب “الأمن العام”، وفق بيان منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقاف المواطن، وإحالته إلى النيابة العامة، لتطبيق النظام بحقه.

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حوادث سطو ومخدرات

من ناحية أخرى قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض، بحوزته (70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما ألقت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو. وتمكنت الشرطة من القبض على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.