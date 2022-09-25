4 اختيارات لسلامة نظارتك الطبية

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يقع كثيرون في حيرة، عند اختيار عدساتهم الطبية للمرة الأولى، ويواجهون بعالم له تفاصيل متعددة، لم يتعرفوا عليه من قبل، لذا يجب الانتباه إلى بعض الأمور المهمة، عند اختيار النظارة الطبية.

ويتم تحديد جودة نظارتك من خلال أنواع العدسات التي تختارها، ومن الأفضل أن تكون عدسة بلاستيكية في المستوى CR-3.

كيف تختار عدسات طبية جيدة

هناك عدة أنواع لطلاء العدسات ممكن الاختيار بينها وهي:

1- طلاء مقاوم للخدش

يحظي بانتشار واسع بين الأشخاص كثيري الحركة، ويحمي العدسات من التعرض للخدش حال سقوطها.

2- الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

مفيد لمن يعملون أمام أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والجوالات، لفترات طويلة،

3- مضاد الانعكاس أو التوهج

يقلل من مدى الضوء المنعكس عن سطح عدسة النظارة. قد يوفر أيضًا تحسين التباين لبعض البصريات.

4- حجب أزرق وملون للضوء

عبارة عن صبغة على العدسة للمساعدة في منع الضوء المرئي من دخول العين، و تتوفر ألوان فاتحة بدرجات ألوان أعمق لكل من النظارات الشمسية والنظارات العادية

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