والدة الأسير المغربي المُفرج عنه: خير ولي العهد لن أنساه ما حييت (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

بدموع الفرحة والسعادة التي لا توصف بعد عودة ابنها إليها، توجهت والدة الأسير المغربي لدى روسيا الطالب إبراهيم سعدون بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نجاح وساطته في الإفراج عن نجلها رفقة آخرين من 5 دول.

وكان الطالب المغربي إبراهيم سعدون محكوم عليه بالإعدام من طرف سلطات دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا، لكن وساطة ولي العهد نجحت في إنقاذه من الإعدام.

وخلال لقاء إعلامي لم تتمالك أم الطالب المغربي دموعها ووجهت الشكر للمملكة وولي العهد.

وقالت في تصريحات لقناة الإخبارية، إن خير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن تنساه حتى الموت، وأكدت أنه حين علمها بوصول نجلها إلى المملكة تأكدت أنه في يد أمينة.

ووجهت الشكر لقيادة المملكة، مؤكدة أنها دائمًا بلاد الخير والأمان، مضيفة: “الله يحفظ ولي العهد ويجازيه خير ويحفظ بلاده ويزيد المملكة وشعبها نعيم”.

والد الطالب سعدون:

كما توجه والد الأسير المغربي إبراهيم سعدون، المحرر في أوكرانيا، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في إطلاق سراح نجله.

وقال والد الأسير المغربي المحرر في أوكرانيا: “ابني إبراهيم سعدون اعتقل أثناء دراسته”، وفقا لـ”العربية”.

وكان إبراهيم سعدون قد صدر بحقه حكمًا بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، بسبب انضمامه للحرب إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث تم القبض على الطالب المغربي في أبريل الماضي إلى جانب البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر، بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.