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خطر جدًا.. تحذير طبي لمرضى الضغط من «شائعة» منتشرة بكثرة على مواقع التواصل
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خطر جدًا.. تحذير طبي لمرضى الضغط من «شائعة» منتشرة بكثرة على مواقع التواصل

خطر جدًا.. تحذير طبي لمرضى الضغط من «شائعة» منتشرة بكثرة على مواقع التواصل

خطر جدًا.. تحذير طبي لمرضى الضغط من «شائعة» منتشرة بكثرة على مواقع التواصل
١٢:٣١:٥٤ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

وبيّن “المجلس”، أنه في حال كانت قراءات ضغط الدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء “شائعة”، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد “المجلس” أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.

الكلمات الدلالية:
أمراض مزمنة مجلس الصحة الخليجي مرضى الضغط مواقع التواصل

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