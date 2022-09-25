الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض
خطر جدًا.. تحذير طبي لمرضى الضغط من «شائعة» منتشرة بكثرة على مواقع التواصل
أخطاء يقع فيها موظفو الموارد البشرية.. أخطرها (رقم 4)
«شؤون الحرمين»: خطط استراتيجية لإدارة تفويج المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام
الإطاحة بشخصين بحوزتهما 1503 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أمريكا للمواطنين

الرئيسية

 /

ترند وسوشيال ميديا

 /

الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض

الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض

الكشف عن حقيقة فيديو متداول لجريمة في الرياض
١٢:٣٨:٥١ ص، الإثنين، ٣٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها “تويتر”، مقطع فيديو لمحاولة شخص يحمل سلاحًا أبيض، خطف حدثين وسط أحد الأحياء.

وقع قبل 5 سنوات

وجرى تداول المقطع بشكل واسع بين مستخدمي “تويتر” ومنصات السوشيال ميديا، في حين بحثت إحدى الصحف بالمملكة عن الواقعة وكشفت حقيقتها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياض” فقد كشفت حقيقة المقطع المتداول، والذي كان قبل حوالي خمس سنوات، وتحديدًا في ربيع الأول من شهر 1439هـ.

اقرأ أيضا:

محافظ الأحساء يعزِّي في وفاة فهد الكليب وينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرته

إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف بسبب تغريدة

وتابعت: “حيث تم مباشرة الحادثة من قبل شرطة منطقة الرياض والقبض على الجناة ، وهم ثلاثة أشخاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا

وتنتشر عبر منصات السوشيال ميديا، “تويتر”، و”فيسبوك” و”يوتيوب”، وغيرها، مقاطع فيديو بين الحين والآخر، بعضها يكون قديما أو تمثيليا، وذلك بحثا عن الانتشار وسهولة الوصول للمستخدمين.

الكلمات الدلالية:
الرياض سلاح أبيض شرطة الرياض فيديو متداول محاولة خطف

مواد ذات صلة

المزيد
5 مزايا جديدة يقدمها نظام «ios 16» في هواتف «آيفون»

5 مزايا جديدة يقدمها نظام «ios 16» في هواتف «آيفون»

٠٣:٥١ م، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠٢٢
فيديو ترند.. «مليونيرة» من الرياض تحلم بالأمومة وتعلن شرطها الوحيد للزواج

فيديو ترند.. «مليونيرة» من الرياض تحلم بالأمومة وتعلن شرطها الوحيد للزواج

٠٥:٣٤ م، الأربعاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٨
رواد مواقع التواصل يحتفون برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي

رواد مواقع التواصل يحتفون برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي

١١:١٢ ص، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠٢٢
«اللهم اجبر كسر والدته».. وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي هزت السوشال ميديا

«اللهم اجبر كسر والدته».. وفاة تركي الظفيري صاحب الصورة التي هزت السوشال ميديا

١١:١١ م، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *