«شؤون الحرمين»: خطط استراتيجية لإدارة تفويج المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

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طبقت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج الحجاج والمعتمرين خطط إستراتيجية لإدارة سير المعتمرين من دخولهم من نقاط الفرز الموضوعة بمداخل محددة بساحات المسجد الحرام.

وتم تخصيص ثلاث نقطة فرز باب الملك عبدالعزيز، ونقطة فرز باب الملك فهد رحمه الله، ونقطة فرز باب علي رضي الله عنه، حيث يكون عمل الموظفين فيها التأكد من وجود التصاريح لدى المعتمرين والحجاج ومن ثم توجيههم إلى المسار المخصص للدخول إلى صحن المطاف، وتنظيم الدخول و الخروج للمعتمرين داخل الحجر لأداء الصلاة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان سقطي متابعة سير المعتمرين في المشايات بكل انسيابية في عملية الدخول وعدم وجود تكدس وكذلك توجيههم إلى بداية الطواف.

الإدارة تسعى لتطوير منظومة العمل

وأفاد مدير إدارة تفويج الحجاج والمعتمرين المهندس حسان بن عبدالله محمد أن الإدارة تسعى إلى تطوير منظومة العمل بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وبمتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي و بإشراف مباشر من سعادة مساعد الرئيس العام للشؤون الخدمية والفنية والميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

يأتي ذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير كافة سبل الراحة للزوار و المعتمرين بما يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

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