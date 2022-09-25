الإطاحة بشخصين بحوزتهما 1503 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

تواصل – فريق التحرير:

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين على مواطنين في المنطقة الشرقية، بحوزتهما 1503 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلا عن 50 طلقة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض، بحوزته (70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وقبل أيام، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في محافظة القطيف، بحوزته (28.3) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و(197) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

كما تمّ القبض على مواطن آخر في مدينة الرياض في القضية ذاتها، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.