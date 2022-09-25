ما هي العملة الورقية الأكثر تزويرًا في إسبانيا؟

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كشف تقرير إسباني عن الفئة النقدية الأكثر تزويرًا في إسبانيا خلال عام 2021، حيث أشار إلى أن فئة الـ 20 يورو الورقية الأكثر تزويرًا.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن المزيد من الإسبان يستخدمون البطاقة المصرفية في مدفوعاتهم اليومية – حتى أكثر من ذلك نتيجة للوباء ، لا يزال النقد هو طريقة الدفع المفضلة.

أشارت دراسة نُشرت هذا الأسبوع إلى أن ما يقرب من 70٪ من الإسبان يواصلون استخدام النقود في عملياتهم المعتادة، بينما قال 21٪ فقط من السكان إنهم يستخدمون البطاقة في كل شيء.

النقدي يتيح التحكم في الإنفاق

أشار 47٪ ممن شملهم الاستطلاع إلى أن إدارة الأموال نقدا لا تزال توفر “مزايا كبيرة”، حيث تتيح لهم التحكم بشكل أفضل فيما ينفقون الأموال عليه، والذي تمت إضافة الخصوصية إليه، وذلك بنسبة 32٪. لهذا السبب، يظل “التسلل” من خلال ورقة نقدية مزيفة أحد الشواغل الرئيسية المرتبطة بالدفع نقدا.

عدد الأوراق المزيفة

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك إسبانيا، خلال سنة 2021 بلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة باليورو التي تم اكتشافها في إسبانيا 56389 ورقة، وهو ما يمثل 17 ورقة نقدية مزيفة مقابل كل مليون ورقة نقدية يورو مشروعة متداولة.

يقل هذا الرقم بنسبة 5.7٪ عن العام السابق ويؤكد الاتجاه التنازلي المسجل منذ عام 2015 – مع الاستثناء الوحيد لعام 2019 -.

انخفاض التزوير

تُظهر إحصائيات البنك المركزي كيف أن عدد الأوراق النقدية المزيفة باليورو المكتشفة في إسبانيا انخفض تدريجيا من 88200 تم عدها في عام 2015 إلى 56389 مسجلة في عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعها البنك المركزي الأوروبي.

العملة الورقية والمعدنية الأكثر تزويرا

حسب الفئة، كانت العملة الورقية فئة 20 يورو في إسبانيا هي الأكثر تزويرا العام الماضي، حيث مثلت 38٪ من إجمالي الكشف، تليها الورقة النقدية فئة 50 يورو بنسبة 31٪.

بلغ المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المزيفة المكتشفة في عام 2021 في إسبانيا 2.15 مليون يورو.

بالنسبة للعملات المعدنية، في عام 2021، تم اكتشاف ما يقل قليلا عن 8 عملات يورو مزيفة في إسبانيا مقابل كل مليون عملة يورو مشروعة متداولة، جميعها تقريبا 2 يورو (94.6٪ من الإجمالي).

هذا الرقم أقل قليلا من الرقم المسجل لإجمالي العملات المزيفة المكتشفة في العالم (أقل من 10 عملات يورو مزيفة لكل مليون عملة يورو مشروعة متداولة)، وفقا لبيانات من المفوضية الأوروبية.