«الصحة الكويتية» تصدر قرارا بشأن غير المواطنين

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أصدر وزير الصحة الكويتي د. خالد السعيد ، قرارا وزاريا، يخص ترخيص الصيدليات الجديدة ومزاولة المهنة لغير الكويتيين.

تفهم مطالب الصيادلة

وألغى السعيد بموجبه قراره الجديد، القرار الوزاري الخاص بوقف النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة في القطاع الأهلي، وطلبات منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية، عبدالله العنزي، القرار إيجابيا، وقدم الشكر لوزير الصحة على تفهمه مطالب الصيادلة وإلغاء القرار.

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تطوير القطاع الطبي في الكويت

وفي وقت سايق، ترأس وزير الصحة الكويتي د. خالد السعيد، اجتماعا، مع رؤساء الأقسام الطبية الفنية الجدد، والذي تم فيه التوجيه لكل رئيس قسم بإعداد خطة لتطوير القسم الفني ومعايير تقييم هذه الخطط.

وتشكل لجنة متابعة تنفيذ الخطط التطويرية للأقسام الطبية، التي تختص بتلقي خطط تطوير الأقسام الطبية من رؤساء الأقسام الفنية في المستشفيات، وتسهيل ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى وزير الصحة، حسب وسائل إعلام كويتية.